Voto Usa, Obama: no al vecchio copione di privilegi, cambiamo

Milano (askanews) - L'ex presidente Barack Obama scende in campo per spingere i democratici in vista delle elezioni di midterm in cui gli americani decideranno se ridare fiducia a Trump e alla sua agenda per i prossimi due anni o rinnovare la Camera e frenare le sue politiche.

"È un vecchio manuale dove potenti e privilegiati dicono tutto quello che serve per proteggere il loro potere e il loro privilegio anche se fa del male al Paese, se mette in pericolo le persone. La buona notizia, Indiana, è che quando votate potete respingere tutta la politica di questo genere", ha detto Obama dall'Indiana dove è andato in sostegno del candidato Joe Donnelly. "Mentre cercano di distrarvi, vi stanno derubando - ha continuato - Dicono 'guardate, arriva la carovana di migranti' e intanto tagliano le tasse ai loro amici miliardari".