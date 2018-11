Strage per maltempo in Sicilia, 12 morti. Polemiche su abusivismo

Roma, (askanews) - È strage per il maltempo in Sicilia, almeno 12 i morti. Due famiglie distrutte a Casteldaccia, nel palermitano, dove un fiume in piena ha travolto una villetta uccidendo 9 persone, tra cui due bambini. Un altro morto a Vicari, sempre in provincia di Palermo e una coppia è stata travolta dall'acqua nella propria auto a Cammarata, in provincia di Agrigento.

Per la tragedia di Casteldaccia la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo d'indagine. Si punta ad accertare il rispetto dei vincoli, che impongono il divieto di costruzione a meno di 150 metri dai corsi d'acqua. Si indaga per abusivismo. Il premier Giuseppe Conte si è recato in Sicilia, ha sorvolato in elicottero le zone più colpite e ha annunciato un Consiglio dei ministri straordinario in settimana, dichiarando che per il dissesto idrogeologico si è già messo un miliardo a disposizione del ministero dell'Ambiente.

Anche in Veneto, specie nel bellunese, la situazione è critica: Il governatore Luca Zaia ha detto che serve un piano Marshall per la montagna e che "si sono persi quasi 100mila ettari di paesaggio". E, purtroppo, il maltempo non si ferma. Il Dipartimento della Protezione civile ha emanato un'allerta arancione per Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. Previsti ancora temporali e venti forti anche in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni meridionali.