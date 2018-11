ZappyRent rivoluziona mondo degli affitti a medio-lungo termine

Milano (askanews) - Un portale che mette in contatto che affitta e chi cerca casa, in modo semplice, sicuro, veloce ed economico. ZappyRent è una startup che sta svolgendo il programma di accelerazione di LUISS EnLabs, l'acceleratore di startup di LVenture Group. Il Ceo Lino Leonardi racconta in cosa consiste questa rivoluzione nel mondo degli affitti a medio-lungo termine.

"Puntiamo a rivoluzionare il settore gestendo tutto il processo di affitto, digitalizzandolo, dalla ricerca dell'appartamento fino ai pagamenti mensili. Prendiamo il modello di AirB&B e viene applicato al medio e lungo termine. Il funzionamento è molto semplice: il proprietario carica il suo annuncio sulla piattaforma, riceve le richieste di prenotazione direttamente on line, senza dover fare nessun appuntamento e ci assicuriamo che riceva i pagamenti mensili puntuali. Anche per l'inquilino è un grossissimo vantaggio perchè potrà prenotare un appartamento a medio e lungo termine da qualsiasi parte del mondo".

ZappyRent offre questo servizio in maniera completamente gratuita per gli inquilini, con una commissione di appena del 3% per i proprietari.

"Il nostro obiettivo è conquistare l'intero mercato di affitti a medio-lungo termine, ma ad oggi ci rivolgiamo principalmente a studenti Erasmus, studenti fuori sede e giovani lavoratori, tutte quelle persone che si trovano ad affittare un appartamento a distanza ma non hanno la possibilità di valutarne effettivamente le qualità".

Zappyrent funge da filtro e da garante.

"Dal lato dell'inquilino siamo il primo portale in Italia e in Europa introduce il tour virtuale 3D dell'appartamento, quindi per l'inquilino sarà come visitare effettivamente l'appartamento, potrà camminare virtualmente dentro ogni locale che vede sulla piattaforma. Dal lato del proprietario avrà una scheda dettagliata con foto e dettagli dell'inquilino ed eventuali garanzie".