Lucca Comics & Games 2018: la carica dei cosplayer

Lucca (askanews) - Il meteo incerto non ha fermato la grande festa del Lucca Comics & Games, appuntamento fondamentale per gli appassionati di fumetti, serie tv, animazione, videogiochi e cinema che ha richiamato migliaia di persone da tutta Italia. Come ogni anno i grandi protagonisti dell'evento sono i cosplayer che animano il centro della città toscana. Una colorata sfilata di giovani e meno giovani vestiti come i personaggi delle loro storie preferite, disenate sulle pagine di un albo o proiettate su uno schermo poco importa.

Una certezza la presenza degli stand dei grandi editori e la ricchezza di ospiti nazionali e internazionali.

Tanti gli appuntamenti per gli appassionati di serie tv e cinema con una serie di anteprime, come i primi episodi di Siren e Marvel Runaways, in onda su Timvision. Tim, main sponsor dell'evento, dedica larga parte del suo spazio al Tim Dome ai videogiochi, altri grandi protagonisti di Lucca Comics & Games, con tornei giornalieri e premi.