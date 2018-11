Maltempo, bellunese in ginocchio: le immagini della devastazione

Belluno (askanews) - Il nord est è in ginocchio a causa dell'eccezionale ondata di maltempo che da domenica sta flagellando il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e in particolare il Veneto. Nella zona del bellunese, una delle più colpite sono ancora migliaia le famiglie senza corrente elettrica, anche se il servizio sta progressivamente tornado operativo.

La situazione è davvero difficile: sono più di un milione e mezzo di metri cubi di foresta che sono stati abbattuti, interi boschi sono stati spazzati via da raffiche di vento fino a 150 km all'ora, con vortici e trombe d'aria. In Val Visdende, nel Cansiglio, e nel Feltrino ci sono danni incalcolabili per il legname: migliaia di alberi abbattuti dal vento e dalle piogge non potranno essere recuperati prima dell'inverno e per la primavera quel legno non varrà più niente.

Ora si cerca di riparare le strade gravemente danneggiate dalle numerose frane, bisogna anche ripulirei fiumi e laghi, completamente invasi da tronchi e fango. La diga di Comelico sta raccogliendo migliaia di alberi che galleggiano nell'acqua.