"La realtà non può essere questa", il brano dei fratelli Bennato

Roma, 23 apr. (askanews) - Edoardo ed Eugenio Bennato firmano insieme il brano "La realtà non può essere questa", canzone inedita scritta e composta durante il periodo del coronavirus e i cui ricavati andranno a sostenere l'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi - Cotugno - C.T.O.) di Napoli.

Il brano è scritto a quattro mani dai due fratelli in questi giorni di quarantena - ciascuno da casa sua - dove si ritrovano tante delle sensazioni di questo nuovo mondo da scoprire, dentro e fuori di noi, perché soprattutto oggi non si deve rinunciare ai propri sogni, alle "parole sussurrate" di un amore che non può essere virtuale, alla vita che canta la sua ribellione e non si può fermare. "La realtà non può essere questa" è anche un videoclip, realizzato da una casa all'altra.