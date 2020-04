Merkel: Germania pronta a maggiori contributi al bilancio Ue

Berlino, 23 apr. (askanews) - Parlando al Bundestag, prima del cruciale vertice europeo sui fondi Ue per l'emergenza coronavirus, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che la Germania è pronta "in uno spirito di solidarietà" a versare contributi maggiori al bilancio dell'Unione europea.

"Dobbiamo essere pronti, nello spirito della solidarietà, ma per un periodo limitato, a fornire dei contributi totalmente diversi, chiaramente più alti, al bilancio europeo. Poiché vogliamo che tutti gli Stati membri dell'Ue possano riprendersi economicamente", ha affermato Merkel.

"Un piano europeo di rilancio economico potrebbe sostenere la ripresa nel corso dei prossimi due anni e lavoreremo su questo", ha aggiunto davanti ai deputati tedeschi.

I leader dei 27 sembrano più divisi che mai al momento di discutere le soluzioni per far uscire l'Ue dalla recessione provocata dalla pandemia del coronavirus. Diversamente dal solito, è stato annunciato che non adotteranno alcuna dichiarazione comune al termine del vertice in videoconferenza.