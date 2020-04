Esce Resilienza 2020, il nuovo album di Marco Del Bene aka Korben

Roma, 23 apr. (askanews) - Le immagini, i protagonisti, le paure, le vittorie: il 20 aprile per Instant Crush Records è uscito Resilienza 2020, un concept album, un racconto in musica del mondo, firmato dal producer Marco Del Bene aka Korben, già autore di colonne sonore per Istituto Luce, Ocean Film e History Channel.

Una sequenza di immagini e stati d animo ispirate all osservazione del mondo dalle pareti di casa. Una colonna sonora semplice, evocativa e visionaria, per raccontare le emozioni del "film fantascientifico" che è la vita. Un album quasi interamente strumentale, in cui l'unica feat è quella con la meravigliosa voce di Sherol Dos Santos.

Marco Del Bene: "Resilienza 2020 è un concept album che nasce da un percorso di due anni che ho raccontato in tracce, un'evoluzione verso una maggior sensibilità verso gli altri e verso la collettività. Il risultato è un ritrovato equilibrio, un nuovo equilibrio.

"Trovo che sia molto adatto questo momento in cui siamo stati tutti colpiti da un'ondata incredibile di sofferenza e insicurezza che circonda tutte le nostre vite ma che allo stesso tempo ci mette di fonte a una grande sfida che è quella di reagire per ritrovare da subito una nuova soluzione per noi stessi e per tutto il sistema."