Coronavirus, dal Senato Usa via libera ad aiuti per 480 miliardi

Washington, 22 apr. (askanews) - Il Senato degli Stati Uniti ha il dato via libera all'unanimità a un piano da 480 miliardi di dollari per sostenere le Piccole e

medie imprese americane colpite duramente dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, aiutare gli ospedali e rafforzare i test sul coronavirus Sars-Cov2.

Supportato da Donald Trump, il provvedimento prevede un fondo da 320 miliardi di dollari che sarà erogato sotto forma di prestiti a società con meno di 500 dipendenti e ulteriori 75 miliardi di aiuti agli ospedali, 25 miliardi per lo screening del coronavirus e 60 miliardi di prestiti destinati ad altri settori economici interessati dalla crisi, in particolare quello agricolo.

"Ne sono veramente fiero", ha commentato il presidente americano, Donald Trump che, nel corso del suo briefing quotidiano, ha annunciato anche di "vedere la luce in fondo al

tunnel" e che 20 Paesi sono già pronti a ripartire. Trump inoltre ha fatto sapere di voler imporre uno stop temporaneo di 60 giorni all'immigrazione proprio per aiutare le imprese americane a ripartire dopo la crisi.

"Mettendo in pausa l'immigrazione, aiuteremo a mettere i disoccupati americani in prima fila per i lavori mentre l'America riparte - ha detto Trump - sarebbe sbagliato e

ingiusto per gli americani licenziati a causa del virus essere sostituiti con nuovi lavoratori immigrati provenienti dall'estero.

Il piano del Congresso americano passa ora alla votazione finale della Camera dei Rappresentanti, prima di poter essere promulgato dalla Casa Bianca.