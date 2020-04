Coronavirus, Arcuri: Immuni? Volontaria e nel rispetto privacy

Roma, 21 apr. (askanews) - La App Immuni, scelta dal governo per tracciare i movimenti delle persone nella fase 2 del coronavirus e che ha già sollevato numerose polemiche, è uno strumento utile, ma occorre rispettare la sicurezza e la privacy. Lo ha spiegato Domenico Arcuri, commissario all'emergenza coronavirus.

"Non basta convincersi che il contact tracing serve, ma deve rispettare due fattispecie fondamentali: sicurezza e privacy. È uno strumento utile, forse indispensabile, ma bisogna trovare un soddisfacente equilibrio rispondendo al rispetto della sicurezza e al rispetto della privacy".

"Rispettare la sicurezza - ha spiegato - vuole dire essere certi che le informazioni che vengono tracciate non vengano utilizzate ad altri fini o da altri soggetti. Ho letto giuste preoccupazioni, a tutti i livelli, su questo: dico nitidamente che non sarà possibile, da parte mia, allocare queste informazioni in un luogo che non sia pubblico e italiano. Immaginare che queste informazioni vengano allocate in un server o in un cloud di natura diversa da questa, non credo sia compatibile con il rispetto dei requisiti elementari di sicurezza.

Quanto alla privacy: "i dati nei nostri concittadini, anagraficie sanitari e la loro riservatezza, sono un diritto inalienabile e irrinunciabile: è una componente essenziale della libertà personale".

Arcuri ha poi chiarito che la App resta a base volontaria e che non ci sarà un braccialetto alternativo: "La app sarà e resterà volontaria: cercheremo con ogni forza di spiegare agli italiani che la partecipazione e l'utilizzo sarà un sinonimo di generosità, comunità e solidarietà. Sarà certo importante una diffusione il più vasta possibile e speriamo che i nostri cittadini possano volontariamente, come si prevede, partecipare consapevoli in un numero molto alto al sistema. Un braccialetto alternativo alla app? No, la app sarà l'unico strumento utilizzato per il contact tracing".