Venezia, 18 apr. (askanews) - A Venezia le consegne di scorte alimentari si fanno in gondola. L'organizzazione non profit Row Venice, fatta di appassionati vogatori, in queste immagini aiuta a recapitare i pacchi di cibo alle persone anziane o vulnerabili e a chi non può uscire per fare la spesa. Sul proprio sito, Row Venice sottolinea di non usare gondole ma "Batele a coa de gambaro", ovvero delle barche più agili che si vogano come una gondola, perfette per i principianti.

Intanto in questa emergenza coronavirus il ponte di Rialto, simbolo del capoluogo veneto, la sera si illumina con i colori del vessillo italiano.