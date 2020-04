Provenzano: "Il liberi tutti può avere conseguenze molto gravi"

Roma, 18 apr. (askanews) - "La fase 2 non riguarda soltanto la riapertura delle imprese, ma riguarda anche come rafforziamo il nostro sistema sanitario per impedire di trovarsi impreparati a una eventuale nuova ondata dell'epidemia. Non voglio dare un messaggio allarmistico, ma vorrei che non si perdesse di vista il punto in cui siamo perché i contagi ancora aumentano seppur la curva si è molto ridotta con un rallentamento. Il liberi tutti è una cosa che può avere conseguenze molto gravi": lo ha detto a "L Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano.