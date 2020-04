Arte e Coronavirus, una sitcom per tutti i volti di Trisha Baga

Milano, 17 apr. (askanews) - Una sitcom che diventa arte contemporanea: c'è anche questo tra i vari modi in cui le istituzioni culturali stanno affrontando il lockdown. Pirelli HangarBicocca presenta una nuova serie, realizzata in collaborazione con l'artista Trisha Baga, che con lo spazio milanese ha costruito una grande mostra, ora chiusa per l'emergenza Coronavirus. Dal 17 aprile è possibile guardare online la prima stagione di "There's No 'I' in Trisha". Ogni settimana sarà pubblicata una nuova stagione della sitcom dell'artista, in cui lei stessa interpreta tutti i personaggi.

Le tre stagioni unite insieme formano il primo video realizzato da Trisha Baga tra il 2005 e il 2007, un lavoro che mette in discussione gli stereotipi di genere e la loro rappresentazione mediatica.