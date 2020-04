Roberto Bolle: tengo la barba per segnare questo tempo diverso

Milano, 17 apr. (askanews) - Roberto Bolle come non lo avete mai visto barba lunga e chiuso in casa. L'"Étoile dei Due Mondi" come tutti sì è dovuto fermare per fare fronte all'emergenza coronavirus e racconta così il suo cambio di look e come vive la nuova quotidianità.

"Dall'ultimo spettacolo che ho avuto il 12 febbraio a Londra non la ho più tagliata, l'ho tenuta e la terrò per questa quarantena così particolare per segnare questo tempo diverso poi la taglierò quando potrò uscire e tornare in scena, non so quando accadrà ci vorrà molto tempo, sarà molto difficile riprendere con gli spettacoli dal vivo per questo spero ci sarà una grande attenzione delle istiutuzioni e del governo per gli spettacoli dal vivo che fanno parte della nostra cultura".

Sabato 18 aprile su Rai 1 va in onda una serata in compagnia di Roberto Bolle con una selezione dei momenti più amati di 3 anni di "Danza con Me". Un progetto che lo rende molto felice "In questo momento difficile e di grande dolore per tante persone sono convito che la danza e l'arte in generale possa essere un balsamo per alleviare questi momenti, credo che lo sia in generale perchè regala momenti di bellezza e di ironia perchè nella trasmissione che abbiamo realizzato per Rai 1 ci sono numeri incredibili e ospiti straordinari"

Visto che OnDance - la grande festa della danza di Roberto - non si potrà tenere, Roberto ha deciso di trasformarla in una festa virtuale con una serie di lezioni di danza per tutti i livelli di ballerini dei maestri di OnDance.

"In questo momento mi tengo impegnato con tanti progetti a cominciare da On dance che mi regala momenti molto belli di allenamento ma credo e mi da grande soddisfazione perchè leggo tutti i commenti di chi segue le lezioni a casa. E poi mi sono impegnato nella realizzazione di questo programma che spero regali anche a voi tanta bellezza e tanti sorrisi, un bacio".