Coronavirus, da Cdp un Social Bond da 1 miliardo di euro

Roma, 16 apr. (askanews) - Un social bond da un miliardo di euro come risposta a Covid-19. Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato sul mercato dei capitali il "COVID-19 Social Response Bond" per sostenere le imprese e le pubbliche amministrazioni duramente colpite dall emergenza Coronavirus. L'emissione, destinata ad investitori istituzionali, è proposta al mercato in formato dual tranche a 3 e a 7 anni.

I fondi saranno utilizzati per finanziare iniziative finalizzate sia a soluzioni di breve termine, per far fronte all emergenza contingente sia, in linea con la mission di Cdp, per sostenere la ripresa economica attraverso investimenti di medio-lungo periodo. L'operazione di Cdp è stata accolta da oltre 130 investitori, il 47% dei quali esteri.

"La domanda registrata dimostra la crescente attenzione degli investitori nei confronti di iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, oltre a rappresentare un segnale positivo nei confronti dell Italia. Cdp conferma la propria vicinanza al Paese in un momento di grande difficoltà", ha commentato l amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo dopo l emissione del nuovo Covid-19 Social Response Bond.