La "maratona" di un veterano britannico 99enne a favore dell'NHS

Roma, 16 apr. (askanews) - Ha 99 anni il capitano Tom Moore, veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale che ha prestato servizio anche in India. La sua ultima fatica è stata per sostenere il sistema sanitario britannico che sta combattendo il coronavirus. Moore ha completato 100 giri del suo giardino di 25 metri quadri con l'aiuto del deambulatore, obiettivo che si era posto di raggiungere entro il suo centesimo compleanno il 30 aprile. L'ha realizzato prima e ha raccolto oltre 12 milioni di sterline, (oltre 13.7 milioni di euro) a favore dell'NHS.

L'idea originaria era di arrivare a 1000 sterline. Ma la sua impresa nel suo giardino a Bedfordshire, nel Sud dell'Inghilterra, ha ottenuto ben di più. Oltre 70.000 persone hanno contribuito alla donazione e le risposte sono state così numerose da mandare in tilt per un po' la pagina della raccolta fondi. "E' incredibile - ha commentato Tom - nell'ultima guerra erano i soldati in uniforme in prima linea. Questa volta il nostro esercito sono medici e infermieri in uniforme". "Sopravviveremo a tutto questo".