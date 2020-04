L'ultima opera di Banksy in isolamento? Nel suo bagno

Milano, 16 apr. (askanews) -

Dove poteva realizzare la sua ultima opera Banksy, bloccato come tutti in casa a causa delle restrizioni per il coronavirus? Nel suo bagno. L'artista che ha riempito i muri di tutto il mondo con la sua street art provocatoria stavolta ha espresso la sua creatività sui muri di casa, riempiendoli di topi. Ha poi pubblicato le foto del suo lavoro compiuto su Instagram accompagnando ironicamente le immagini con la scritta: "Mia moglie odia quando lavoro a casa".