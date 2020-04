Coronavirus, Trump: in Usa picco superato, si può ripartire

Roma, 16 apr. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno superato il picco di contagi da coronavirus ha annunciato Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui ha detto che il numero dei casi a New York, Washington DC, Denver e in molti altre città inizia a calare.

"La battaglia continua - ha dichiarato - ma i dati ci suggeriscono che ovunque abbiamo superato il picco dei nuovi casi, ovviamente continueremo a lottare e a fare nuovi progressi".

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che si sta già lavorando alle nuove linee guida per la "riapertura" del Paese. "Questi sviluppi incoraggianti ci hanno messo in una posizione molto forte per finalizzare le linee guida per gli Stati. Alcuni potrebbero aprire prima della scadenza del primo maggio" ha aggiunto.

Gli Stati Uniti però - secondo la Johns Hopkins University - hanno registrato nelle ultime 24 ore il nuovo record negativo di 2.600 morti in più. In tutto i decessi per Covid-19 nel Paese sono saliti a oltre 28.300.