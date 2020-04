Coronavirus, in terapia intensiva 3.079 persone: 107 in meno

Milano, 15 apr. (askanews) - I numeri di oggi descrivono un calo della pressione sugli ospedali italiani del coronavirus, come comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3.079, - 107 nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 27.643, - 368, mentre i positivi in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono 74.696, il ...