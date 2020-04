Coronavirus, Sassoli visita le cucine del Parlamento Europeo

Roma, 15 apr. (askanews) - Si è lavato prima le mani con il gel disinfettante, ha indossato il copricapo e il camice: così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha visitato le cucine del Parlamento europeo, appositamente riaperte per distribuire 1000 pasti al giorno ai senzatetto, bisognosi di aiuto e operatori della sanità che lavorano per fronteggiare l'emergenza Covid19. Per David Sassoli si tratta di "un bell'esempio di etica pubblica".

In una sola giornata, il 14 aprile, sono stati distribuiti già 500 pasti. La distribuzione avviene grazie alla collaborazione con le associazioni Restò du Coeur Saint Gilles, Douche FLUX, Croix Rouge, CPAS Ixelles.

Il Parlamento europeo metterà inoltre a disposizione alcuni veicoli per agevolare il trasporto di medici, infermieri e assistenti sociali nel tragitto verso gli ospedali e per facilitare la distribuzione dei pasti.