Coronavirus, Tour de France rimandato: partenza il 29 agosto

Social

Alessia Marcuzzi svela il suo sogno ad occhi aperti. Ma per fan e follower quel sogno è lei. Guarda le foto

Cosa si può sognare ad occhi aperti in un periodo in cui si è costretti a restare chiusi in casa per la quarantena da Coronavirus? Forse al primo posto della lista c'è la spiaggia. Di sicuro è il sogno che fa Alessia Marcuzzi e non lo nasconde per niente postando sul suo profilo Instagram immagini dei mesi scorsi, quando si godeva il sole al mare. In sovraimpressione la modella e showgirl scrive ...