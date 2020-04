L'endorsement di Obama per Biden: orgoglioso di sostenerlo

Milano, 14 apr. (askanews) - Barack Obama ha dato il suo appoggio ufficiale alla candidatura alla presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden, il suo vice durante gli anni alla Casa Bianca.

"C'è una cosa che abbiamo imparato come Paese dai momenti di grande crisi - ha detto in una diretta su Twitter dopo aver dato un messaggio di vicinanza e sostegno a chi soffre per le conseguenze della pandemia di Covid - Lo spirito di prendersi cura uno dell'altro non può essere limitato alle nostre case", deve essere riflesso "nel nostro governo nazionale". "Ed è per questo che sono così orgoglioso di dare il mio appoggio a Joe Biden come presidente degli Stati Uniti"

"Sceglierlo come vice presidente è stata la miglior decisione che abbia preso ed è diventato un amico intimo. Credo che abbia tutte le qualità che ci servono in un presidente ora".

Obama ha aspettato per il suo endorsement che i giochi nelle primarie democratiche fossero fatti, per non influenzare il voto e minare l'unità per partito. Tutte considerazioni decadute ora che la strada per Biden, che ha incassato anche l'appoggio di Bernie Sanders, è spianata.