Coronavirus, Zaia: da martedì Veneto non sarà più quello di oggi

difficoltà a trovarli, i cittadini hanno diritto ad acquistare le mascherine e a trovarle nei negozi". Da martedì mattina il Veneto non sarà più quello di oggi, io non sono contrario alle riaperture ma bisogna farlo a rischi zero, i dispositivi se li hai funzionano. Il tema dei dispositivi è fondamentale ma è fondamentale la mascherina che il vero spartiacque tra contagio e non". A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso la Protezione Civile a Marghera.

