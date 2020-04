Coronavirus, per William e Kate visita virtuale a una scuola Gb

Milano, 9 apr. (askanews) - Il duca e la duchessa di Cambridge hanno visitato virtualmente una scuola tenuta aperta, nonostante il coronavirus, per i figli dei lavoratori impegnati in settori chiave e dei bambini più vulnerabili. William e Kate hanno chiamato gli insegnanti e il personale scolastico della Casterton Primary Academy per ringraziarli per il loro duro lavoro e dedizione. E hanno fatto quattro chiacchiere anche con i bimbi.