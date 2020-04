Coronavirus, nuovo video tormentone di Pikotaro: lavate le mani

Milano, 7 apr. (askanews) - "Wash, Wash, Wash!": Pikotaro è tornato con un nuovo tormentone e il suo video è cliccatissimo. Il comico giapponese che nel 2016 conquistò tutto il mondo con il suo Pen-Pineapple-Apple-Pen torna a reintepretare il suo successo in versione anti-Coronavirus: il titolo è PPAP (Pray for People and Peace) 2020. Il messaggio di Pikotaro è semplice e diretto: prendete il sapone e lavatevi le mani. Vinceremo!