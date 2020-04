Coronavirus, Gnut riarrangia "Vola Colomba": proventi per Napoli

Napoli , 7 apr. (askanews) - Una riedizione di "Vola Colomba", il brano con cui Nilla Pizzi vinse il secondo Festival di Sanremo del 1952, per sostenere gli ospedali Pascale e Cotugno di Napoli.

Oltre 30 musicisti, invitati a partecipare dal cantautore partenopeo Gnut, hanno deciso di collaborare alla registrazione di questo pezzo, rispondendo alla comune idea di fare qualcosa insieme per sentirsi più vicini. Fabio Rondanini, Carmelo Pipitone, Francesco Forni, Michele Signore, Rodrigo D Erasmo, Mattia Boschi, Fabrizio Cammarata, Ilaria Graziano, Folco Orselli, Awa Ly, Flo, Dario Sansone, Alessio Bondì, Roberto Colella, Luca Carocci, Andrea Tartaglia, Emanuele Colandrea, oltre ovviamente allo stesso Gnut, sono alcuni dei musicisti che hanno deciso di aderire al progetto e hanno mandato la loro versione di Vola Colomba . I proventi derivanti dalla diffusione e vendita del brano saranno destinati alla raccolta fondi per finanziare la ricerca medica contro il Coronavirus messa in campo dai due ospedali partenopei.

"Durante i primi giorni di quarantena ho avvertito una forte voglia di risentire vecchi amici musicisti, conosciuti in giro per l Italia nel corso degli anni, che immaginavo, così come me, costretti a casa - racconta Gnut -. Mi è venuta l'idea di utilizzare la rete per registrare una canzone a distanza. Dopo una brevissima ricerca la scelta è caduta su 'Vola Colomba' di Nilla Pizzi. Questa canzone mi ha offerto molteplici spunti di riflessione ma soprattutto è servita a distrarmi dalla situazione drammatica che stiamo vivendo a livello internazionale. Grazie a questo esperimento ho risentito molti amici che stimo e che non potrò riabbracciare nell'immediato futuro ed insieme a loro, inviare un messaggio di speranza a chi ci ascolterà".

Il testo, apparentemente d amore, in realtà nasconde un altro significato legato alla città di Trieste, che in quel periodo storico era una città-stato indipendente sotto la protezione delle Nazioni Unite e divisa in due aree, una sotto il controllo angloamericano (comprendente anche Trieste), e l altra gestita dalla Jugoslavia; ciò fino al 1954 quando con il Memorandum di Londra la zona angloamericana iniziò ad essere gestita direttamente dall Italia e infine nel 1963 Trieste divenne capoluogo di una nuova regione dello Stato italiano: il Friuli Venezia Giulia. In quel contesto storico gli Italiani nell Istria settentrionale avevano dovuto abbandonare le proprie case e separarsi dai propri affetti.

La canzone parla proprio della voglia di riabbracciare la persona amata ed è straordinariamente rappresentativa anche di questo periodo storico in cui siamo costretti a restare distanti.