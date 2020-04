Australia, il Cardinale Pell prosciolto dall'Alta Corte

Milano, 7 apr. (askanews) - E' già uscito di prigione il cardinale George Pell, ex capo della Segreteria per l'economia vaticana, la cui condanna a sei anni di carcere per abusi su minori è stata cancellata dall'Alta Corte australiana. Una decisione, ha commentato l'alto prelato attraverso una nota, che ripara "una grave ingiustizia".

Il cardinale è stato il primo vescovo dichiarato colpevole in un tribunale penale per abusi sessuali su minori.

Nella sua sentenza di martedì, l'Alta Corte ha riscontrato che per tutti e cinque i capi di accusa per i quali era imputato, c'erano molte eventualità improbabili che non erano state completamente considerate dalla giuria. Esiste "una possibilità significativa", hanno scritto i giudici dell'alta corte, "che una persona innocente sia stata condannata".