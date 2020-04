Coronavirus, Di Maio: sono arrivati 9 milioni di mascherine

Roma, 6 apr. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha accolto a Fiumicino il volo con gli aiuti sanitari donati all'Italia dagli Emirati Arabi per l'emergenza coronavirus. Il ministro ha sottolineato come in questo momento gli aiuti internazionali non debbano essere motivo di polemiche politiche.

"Anche stanotte sono arrivati altri doni, tra cui quelli dagli Emirati Arabi Uniti, uno dei nostri Paesi amici. Solo stanotte sono arrivati nove milioni di mascherine, la solidarietà è tanta e si aggiunge a quello che stiamo acquistando. Il tema non è quanto ci donano o quanto acquistiamo, il tema è salvare vite e quanto abbiamo seminato in politica estera e guadagnato in stima di popoli e governi esteri. "Ieri mi hanno chiamato tanti ministri degli Esteri che stanno seguendo quello che sta succedendo in Italia".

"Sono vicini a noi e lo dimostrano con i fatti; anche queste mascherine, le tute protettive e gli occhiali andranno ad aiutare i nostri medici, infermieri e personale sanitario che in questo momento sono al fronte e li aiuteremo con tutte le nostre forze".