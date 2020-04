Coronavirus, Sileri: ripresa dopo Pasqua solo con calo contagi

Roma, 4 apr. (askanews) - "Bisognerà convivere con il virus e con il distanziamento sociale fino al vaccino". Lo ha detto il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, nel corso dell'appuntamento del sabato su Facebook e You Tube dell'Associazione Luca Coscioni. "Dovremo investire in educazione, abituarci all'uso delle mascherine, che sono in arrivo. Ne serviranno milioni",ha aggiunto, chiarendo che il verificarsi di nuovi focolai "è ipotizzabile", ma probabilmente "saranno più controllabili". "La proroga fino a aPasqua e Pasquetta è essenziale. Mi auguro che dopo Pasqua possa esserci una lenta ripresa, guidata ovviamente dal calo dei contagi", ha concluso Sileri.