R-Biopharm: se serve in Germania anche 200.000 tamponi al giorno

Darmstadt, 2 apr. (askanews) - Mentre la Germania cerca di accelerare il passo con i test sul Covid-19, l'obiettivo di raggiungere 200.000 tamponi al giorno appare possibile "nel futuro", ha affermato Christian Dreher, responsabile dell'azienda che produce kit diagnostici R-Biopharm.

"Per il momento dubito che potremo arrivare a 200.000 test al giorno, ma in futuro credo che sarà possibile, se ce ne sarà ancora bisogno".

Per il responsabile, tuttavia, sono importanti anche i test sugli anticorpi per identificare chi è guarito dal Covid-19: "La cosa che manca davvero ora è il test per lo stato di immunità. Se abbiamo quello, si possono lasciare le persone che sono già state contagiate tornare gradualmente alla loro vita quotidiana e separare o mettere in isolamento i gruppi a rischio. I test ci danno la possibilità di tornare alla quotidianità più in fretta".