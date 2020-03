Roma, 28 mar. (askanews) - Il 28 marzo 2020 l'Aeronautica Militare celebra il suo 97esimo anniversario in un momento molto difficile per il Paese e per tutto il mondo a causa dell'emergenza coronavirus. Un anniversario quest'anno senza celebrazioni ha sottolineato nel suo messaggio il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Alberto Rosso, ma "da vivere con senso di servizio e responsabilità per onorare la nostra bandiera e l'Italia".

"Oggi, in un momento particolarmente difficile della nostra storia, per il nostro Paese e per il mondo mondo, lavoriamo per mantenere la capacità operativa e per garantire i servizi essenziali, aiutare e supportare la popolazione e combattere questo terribile virus; il modo migliore per festeggiare il nostro 97esimo anniversario è fare il nostro dovere con servizio e responsabilità. Queste sono le parole che devono contraddistinguere l operato delle nostre donne e dei nostri uomini così come i valori che ognuno deve avere ben presente per affrontare questo momento di difficoltà e di prova. Un momento che sconvolge le nostre vite".

"Mi sento di esprimere gratitudine a tutti gli uomini e alle donne della forza armata per il lavoro che stanno facendo nel contrasto a questo virus - ha detto, ricordando tutti quelli impegnati - nel trasporto sanitario d urgenza, nelle operazioni di biocontenimento, i medici, gli equipaggi in prima linea. Oggi siamo protagonisti di una pagina non felice nella vita del mondo, viviamola con senso di responsabilità e spirito di servizio, così onoriamo la nostra bandiera, la nostra storia e il nostro Paese" ha concluso.