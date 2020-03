Coronavirus, Sala: a Milano probabilmente sarà riapertura a step

Roma, 28 mar. (askanews) - A Milano la ripresa delle attività sarà "probabilmente a step, a tempi", anche se adesso è "prematuro immaginarlo" perché "non sappiamo quando riusciremo a riaprire". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook. Il numero uno di Palazzo Marino ha raccontato di aver partecipato ieri a una video-conference internazionale con i sindaci di 100 grandi metropoli del mondo per immaginare "come si progetterà la riapertura delle nostre città".

Per Milano si prospetta "probabilmente una riapertura a step, a tempi", ma la città non vuole farsi trovare "impreparata". Il sindaco ha spiegato di lavorare su più dossier, tra cui: "Come rimodulare le infrastrutture, dalle metropolitane alla banda larga; come usufruire degli spazi pubblici, non sarà facile, bisognerà pensarci bene, da San Siro a un cinema a un teatro, dovremo ragionare su come gestire; infine l'economia. Alle grandi aziende penserà il governo - ha concluso Sala - io mi devo occupare del piccolo tessuto economico e culturale di Milano".