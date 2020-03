Coronavirus, birra artigianale, ed ecologica, a domicilio

Milano, 27 mar. (askanews) - Dal birrificio a casa, in meno di un'ora. Birra artigianale a domicilio, è l'idea venuta a due giovani romani di 19 e 20 anni che hanno creato Homebeer.it, piattaforma che ad un classico ecommerce unisce un servizio di consegna a domicilio di birra accompagnata da cibi selezionati in base alla tipologia scelta. I fondatori Tommaso Aguiari e Andrea Longhi raccontano come funziona e come si è evoluta l'iniziativa in tempi di coronavirus.

"E' possibile ricevere a casa la birra artigianale prodotta d migliori birrifici sia romani che nazionali, le consegne vengono effettuate dai nostri rider sostenibili grazie alla partership con iCarry ed eCooltra, che consegnano gli ordini con un personale regolarmnte assunto che utilizza motorini elettrici", ha spiegato Aguiari.

"Inoltre in questo momento di particolare emergenza stiamo aiutando tante birrerie a mantenere attivo il loro servizio e abbiamo dimezzato fee e spese di spedizione per dare contributo al settore", ha aggiunto Longhi.

L'ecommerce è realizzato con 18 birrifici nazionali, mentre il servizio di consegna a domicilio funziona solo su Roma, con 16 birrerie ed esercizi commerciali, compreso il birrificio Birra Vale la Pena, nato nel 2014 dalla Onlus Semi di Liberta per contrastare le recidive di persone nel carcere di Rebibbia. L'intenzione è estenderlo presto a Milano e altre città italiane.