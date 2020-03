Coronavirus, Protezione Civile: quasi mille morti in un giorno

Roma, 27 mar. (askanews) - "Oggi nel quotidiano resoconto sull'emergenza, i guariti sono aumentati di 589 e sono in totale 10.950. Purtroppo le persone decedute sono 969, di cui 50 sono relative a ieri a causa di una errata contabilizzazione di una regione. Il totale dei nostri cittadini attualmente positivi è 66.414, di cui il 6% (3.732) in terapia intensiva). Ad oggi abbiamo trasferiti 75 pazienti dalla Lombardia in altre regioni che hanno una maggiore disponibilità di terapia intensiva a decongestionare la regione italiana che è maggiormente afflitta dalla gravità di questa emergenza". A fare il punto, nella sede della Protezione Civile, è stato Domenico Arcuri, commissario straordinario emergenza Coronavirus.