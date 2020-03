Coronavirus, Protezione Civile: 3491 nuovi casi, 683 morti

Milano, 25 mar. (askanews) - "Oggi i guariti sono 1036, in totale sono 9362. E invece di 3491 l'incremento di persone positive, per un totale di 57521 persone risultate positive, di queste 3092 persone sono in isolamento con sintomi lievi, e 3489 sono i pazienti in terapia intensiva. Purtroppo anche oggi riscontriamo 683 nuovi deceduti. Ad oggi sono disponibili sui nostri conti correnti grazie al contributo dei cittadini per sostenere l emergenza 44.079.073 euro". Lo ha annunciato il direttore del dipartimento della Protezione Civile Agosatino Miozzo, che è intervenuto a Roma al briefing quotidiano sull emergenza Covid-19 in Italia al posto del capo della protezione Civile Angelo Borrelli, assente per sintomi febbrili.