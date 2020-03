Coronavirus, spot di Enpa: #GliAbbraccichePuoiDare, agli animali

Roma, 24 mar. (askanews) - Enpa lancia la campagna #GliAbbraccichePuoiDare. "Io ti abbraccio perché con te non metto in pericolo nessuno. Io ti abbraccio perché tu sei sempre lì per me. #IoTiAbbraccio perché la mia famiglia è ancora più speciale grazie a te": Sono solo alcuni dei messaggi pubblicati sui social per la campagna #GliAbbracciChePuoiDare, lanciata dall'Ente Nazionale Protezione Animali per condividere, in questo momento così complicato, un messaggio semplice: gli animali sono una risorsa immensa, curiamoli, coccoliamoli, abbracciamoli e soprattutto proteggiamoli dall ignoranza dei tanti, troppi, che scelgono di abbandonarli.

Tanti i personaggi che hanno scelto di condividere insieme a Enpa un momento di affetto e intimità con il proprio quattro zampe. Martin Castrogiovanni, Francesca Cavallin, Gigi D Alessio, Samantha De Grenet, Costanza Rizzacasa d Orsogna, Angela Melillo, Noemi, Lucia Ocone, Daniela Poggi, Benedetta Porcaroli, Andrea Roncato, Tullio Solenghi, Federico Tocci, Massimo Wertmuller e la Presidente Nazionale dell Enpa Carla Rocchi, hanno già postato foto e video sui propri canali social per dare questa testimonianza.