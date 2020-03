Disney, Pixar, Marvel e Star Wars in streaming su Disney +

Roma, 23 mar. (askanews) - Il lancio in Europa per il mese di marzo era già previsto, ma a questo punto, con il coronavirus che costringe tutti a casa, il nuovo canale streaming Disney + potrebbe diventare un ottima risorsa. Dal 24 marzo, infatti, sulla piattaforma si potranno vedere produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e altri brand, riuniti insieme, per la prima volta.

I fan dei supereroi avranno accesso a oltre 30 film Marvel, tra cui "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", "Black Panther" e a oltre 40 serie. Disney+ sarà anche la casa di Star Wars con tutti i film e le serie, come l acclamata "Star Wars: The Clone Wars" e l attesissima "The Mandalorian".

In streaming ci saranno anche classici dell animazione cinematografica contemporanea: "Wall-E", "Toy Story", "Monsters & Co", "Ratatouille", assieme a cortometraggi e serie inedite come "Vita da lampada" o "I perché di Forky", dedicata al personaggio di Toy Story 4. Ma non mancheranno i superclassici, da "Dumbo" a "La carica dei 101" a "Gli Aristogatti" e molti altri.

Nei prossimi mesi saranno disponibili in esclusiva anche due produzioni originali italiane: "Penny on Mars", già serie di culto tra gli adolescenti, e l inedita "I cavalieri di Castelcorvo" un innovativo mistery per i più piccoli e sono in arrivo anche 25 contenuti originali esclusivi, tra cui "High School Musical: The Musical: La Serie" e il remake di "Lilli e il vagabondo".

E se National Geographic metterà on line su Disney + i migliori documentari e serie, gli appassionati di Homer e famiglia potranno vedere per la prima volta in Italia su una piattaforma streaming oltre 500 episodi de I Simpson.