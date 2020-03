Coronavirus, Protezione civile: oggi 4.670 nuovi casi positivi

Roma, 20 mar. (askanews) - Da ieri a oggi il coronavirus ha fatto altre 627 vittime. E' il dato riferito dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel consueto punto stampa pomeridiano. Da inizio emergenza si sono contati 4.032 decessi. "Sono deceduti con coronavirus e non per coronavirus", ha specificato Borrelli.

"Sono 2.655 i pazienti ammalati di Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, sono il 7% del totale. I positivi ad oggi sono 37.860, 16.020 dei quali ricoverati con sintomi, 19.185 in isolamento domiciliare, 2.655 in terapia intensiva".

Il numero totale dei contagiati ad oggi sale a 47.021 includendo i pazienti guariti e i deceduti.

Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.670 unità, ha detto Borrelli.