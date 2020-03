Coronavirus, la voce della Municipale di Milano: "State a casa"

Milano, 20 mar. (askanews) - Dalla pattuglia della Municipale di Milano le parole partono forti e chiare: "Messaggio del sindaco di Milano: state a casa. Fatelo per voi e per gli altri. Uscite solo per reale necessità. Grazie". La macchina degli agenti di piazza Beccaria stamattina ha fatto il giro dei primi Municipi di Milano, per controllare il territorio e invitare i cittadini a non uscire per rispettare le limitazioni legate all'emergenza Coronavirus.

"In questi giorni stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni dei cittadini e dei municipi - spiega la vicesindaco del Comune di Milano, Anna Scavuzzo - e lavoriamo per rafforzare i presidi laddove maggiormente necessario. Questo sistema di dissuasione vocale ripete a gran voce il messaggio del Sindaco Sala: crediamo sia un metodo efficace e di impatto per far arrivare a tutti la richiesta di assumere comportamenti responsabili".