Più di 50 gli ospiti al Jova House Party di Lorenzo Jovanotti

Milano, 18 mar. (askanews) - I pomeriggi in diretta Instagram di Jovanotti, nati con il solo desiderio di fare compagnia a chi sta in casa, in pochi giorni, si sono trasformati in un vero e proprio nuovo format che raccoglie centinaia di migliaia di persone.

Jova House Party è il nuovo format "d'emergenza" di Lorenzo Jovanotti. Non un concerto "da casa", non solo un incontro con i fan, ma un vero e proprio show che ogni giorno, nel primo pomeriggio, intrattiene il pubblico in questi pomeriggi strani.

L'appuntamento è ogni giorno sulla pagina Instagram ufficiale dove Lorenzo, ogni mattina, pubblica l'orario di inizio della diretta (di solito tra le 14 e le 15) e interagisce con gli ospiti che più o meno casualmente capitano sulla sua pagina.

"Jova House Party" (il riferimento è ovviamente al "Jova Beach Party" della scorsa estate) è un pomeriggio all'insegna delle sorprese e sono già 50 gli "amici" che sono passati dalla casa di Lorenzo in questa prima settimana a testimoniare il loro affetto e la loro stima per una persona e per un artista che ha sempre portato in scena l'energia e la vitalità nelle forme più disparate.

In questa prima settimana sono stati ospiti di Jova House Party: Amadeus, Caterina Balivo che si è collegata insieme a suo marito Guido Brera, Sammy Basso, Benny Benassi, Daria Bignardi, Brunori Sas, Maura Cangitano, lo storico compagno Saturnino Celani, ma anche Teresa Cherubini la figlia di Lorenzo e Francesca poche ore prima della sua partenza da NY per rientrare in Italia, Coez, Andrea Colamedici, Coma Cose, Carlo Conti, Giovanni Cupidi, Michele Dalai, Teresa De Sio, Diodato, Drigo, Christian Ermeti, Dario Dardust Faini, Beppe Fiorello, Frankie hi-nrg mc, Elisa Fuchi, Francesco Guccini, Paola Iezzi, Riccardo Luna, Marco Masini, Guido Meda, Francesca Michielin, Marco Montemagno, Gianni Morandi che si è collegato con la moglie Anna, Giorgio Panariello, Pierluigi Pardo, Gianluca Petrella, Leonardo Pieraccioni, Federico Quaranta, Red Ronnie, Fabio Rovazzi, Nicola Savino, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Sofia Viscardi, Fabio Volo, YouNuts, Federico Zampaglione Tiromancino, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.