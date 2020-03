La Germania innalza rischio del coronavirus: da moderato ad alto

Berlino, 17 mar. (askanews) - In Germania l'istituto Robert Koch ha classificato come "alto" il rischio del nuovo coronavirus per la popolazione. Il presidente dell'istituto responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattia infettive nel paese, Lothar Wieler ha spiegato che la modifica del livello di rischio, da moderato ad alto, è dovuta alle grandi dinamiche della pandemia e all'elevato aumento del numero di casi, con la conseguente situazione d'emergenza del sistema sanitario e degli ospedali.

"In Germania ci sono 6.012 casi, 6,9% in più del giorno precedente a ieri. E ci sono stati ufficialmente 13 morti registrati finora", ha spiegato Wieler.

"Ancora una parola sulla valutazione della situazione. Oggi cambieremo la valutazione del rischio di salute della popolazione in Germania. Da oggi, lo considereremo 'alto'", ha annunciato.

Wieler ha spiegato che i cosiddetti ambulatori e cliniche universitarie stanno avendo problemi a causa dell'aumento del numero dei casi di malati.