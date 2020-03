Coronavirus, i vip in campo contro l'abbandono degli animali

Milano, 17 mar. (askanews) - "Questi non fanno niente, fanno compagnia, non bisogna abbandonarli perchè non portano malattie e non le prendono".

Cani e gatti non possono contagiare le persone con il coronavirus. Eppure nonostante sia un fatto accertato, si sta registrando un incremento degli abbandoni di animali domestici. Per questo la Croce rossa italiana, oltre a intervenire con la sua sezione cinofila per tranquillizzare le persone, ha raccolto gli appelli di tante personalità per ricordarlo: fra loro Lino Banfi, Giancarlo Magalli, Enzo Salvi, Cinzia Leone, Lillo, Alda D Eusanio, Carmen Russo.

La campagna "Noi non siamo contagiosi" è stata organizzata in collaborazione con l Ordine Medici Veterinari di Roma e Provincia, (fra i promotori il Pet carpet film festival, soprattutto per contrastare la diffusione di diverse notizie false in merito.