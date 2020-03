Fontana: possibile cambio di rotta, serve ancora restare a casa

Milano, 17 mar. (askanews) - "Il cambiamento di rotta potrebbe cominciare a vedersi da giovedì prossimo, mi sembra che da mercoledì scorso i comportamenti siano cambiati, anche se ancora non in modo sufficiente, perché a volte, dopo alcuni giorni di rispetto molto preciso delle indicazioni si cominciano a vedere alcuni atteggiamenti più laschi. Non si può ancora mollare l'attenzione, dobbiamo essere ancora più rigorosi, non bisogna fare i furbi". Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.