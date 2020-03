Coronavirus, ministro Giochi Olimpici: "Avanti come previsto"

Roma, 17 mar. (askanews) - Il governo giapponese continua a lavorare sull'organizzazione dei Giochi Olimpici di Tokyo previsti per luglio e agosto. La conferma arriva da Seiko Hashimoto, ministro giapponese incaricato dei Giochi.

"Continuiamo a supportare i gruppi di lavoro, lavorando a stretto contatto con il comitato organizzatore e con il Cio, così come con l'Oms, per organizzare le Olimpiadi come previsto", ha sottolineato Hashimoto in una conferenza stampa, dicendosi convinta di poter svolgere i Giochi nella loro totalità, malgrado i dubbi crescenti provocati dal dilagare della pandemia del coronavirus.

Ma i sondaggi, tra l'opinione pubblica, mostrano un numero sempre maggiore di scettici sulla realizzazione dei Giochi, per lo meno così come previsto dal calendario originario.

Intanto, anche il vice capo del Comitato Olimpico giapponese, Kozo Tashima, è risultato positivo al test del coronavirus.