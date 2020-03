Coronavirus, Gualazzi in diretta Facebook: è Aperitivo in musica

Roma, 16 mar. (askanews) - Seduto al pianoforte di casa, Raphael Gualazzi ha suonato in diretta Facebook per più di mezz'ora per regalare un po' di allegria al suo pubblico social. Una sorta di "Aperitivo in musica", un'iniziativa che il cantautore ha pensato per "tenere compagnia" ai suoi fan "in questi giorni estremamente difficili, per sentirci più vicini", ha scritto l'artista.

Un'immersione nel blues e nell'atmosfera delle second line di New Orleans, in cui Raphael ha cantato e fatto scorrere velocissime le dita sul pianoforte.