Coronavirus, il video appello degli infermieri: non c'è più tempo

Milano, 16 mar. (askanews) - Non c'è più tempo, non abbiamo più posti letto dove ricoverare le persone, siamo costretti e riutilizzare i dispositivi di protezione personale perché scarseggiano e in molte realtà quelli disponibili non sono idonei". Comincia così il video a metà fra appello e denuncia degli infermieri (Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche) impegnati in prima linea insieme ai medici nella battaglia contro il coronavirus.

"Siamo in pericolo costante, sappiamo di rischiare ogni giorno il contagio oltre a vivere la paura di portare il virus nelle nostre case", continua l'appello, mentre scorrono immagini di infermieri stremati, con i segni delle mascherine sul volto.

"Abbiamo bisogno di ospedali, di personale subito, ora, no domani, professionisti qualificati non riciclati, non gettati al fronte come pedine, abbiamo bisogno anche di voi cari cittadini, chiudetevi in casa, ogni uscita apre la porta al virus, non possiamo più permettercelo, non c'è più tempo".