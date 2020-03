Fontana: Ridotto fino a 80% il trasporto pubblico in Lombardia

Milano, 13 mar. (askanews) - Il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato un taglio al servizio di trasporto pubblico.

"Una riduzione del trasporto extra urbano fino all'80% e una riduzione del trasporto pubblico urbano fino al 50% e una rimodulazione per quanto riguarda i picchi di utilizzo nei momenti particolarmente affollati proprio per evitare affollamenti. Abbiamo previsto il pullman bis che segue il pullman principale e più vagoni per i treni. Riduzione da un lato aumento dall'altro per i momenti di maggior necessità".

Poi Fontana ha parlato dell'ipotesi di installare nuove terapie intensive in Fiera.

"E' arrivata la risposta no. La Protezione Civile non ci può fornire i presupposti per realizzare questa specie di nuovo ospedale negli spazi della Fiera di Milano, quindi noi ci stiamo guardando in giro per capire se riusciremo a trovare i presìdi che ci servono, però è chiaro che in questo momento è estremamente difficile".