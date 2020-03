Coronavirus, Tom Hanks e Rugani della Juve positivi

Roma, 12 mar. (askanews) - Il coronavirus colpisce anche il mondo dello spettacolo e dello sport: sono risultati positivi, infatti, l'attore americano Tom Hanks e la moglie Rita Wilson, e il giocatore della Juventus, Daniele Rugani, primo calciatore di serie A ad essere risultato contagiato.

Tom Hanks e la moglie hanno annunciato la positività al coronavirus con un post su Twitter e su Instagram. "Ci siamo sentiti un po' stanchi, come se avessimo il raffreddore e alcuni dolori muscolari", ha scritto l'attore. "Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche lievi febbri. Per fare la cosa giusta, come è necessario di questi tempi, e con i protocolli che devono essere seguiti, saremo testati e isolati per tutto il tempo necessario per la salute e la sicurezza pubblica".

L'attore e la moglie, anche lei attrice, si trovavano in Australia per la produzione di un film su Elvis Presley quando sono risultati positivi al test. "Siamo in isolamento", ha detto l'attore: "Vi faremo sapere".

Nel mondo del calcio è risultato positivo Daniele Rugani, giocatore della Juventus che - su Twitter - ha voluto tranquillizzare tutti. "Sto bene". "Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".

Sono state avvisate le squadre contro cui la Juventus ha giocato nelle ultime settimane. La Juventus intera finisce in quarantena, come pure lo staff tecnico, i dirigenti, i preparatori e i medici. Lo stesso l'Inter, ultima avversaria della Juventus nello scontro diretto di domenica scorsa all'Allianz Stadium a porte chiuse.