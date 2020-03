Coronavirus, Gravina (Figc): auspicio è di finire il campionato

Roma, 11 mar. (askanews) - L'auspicio è che si possa ricorrere a uno slittamento del calendario per portare a termine il campionato di Serie A. Altrimenti, tre ipotesi in campo: non assegnazione del titolo, assegnazione in base all'attuale classifica, oppure play-off e play-out delle prime quattro in classifica e delle ultime quattro. Lo ha spiegato il il presidente della Figc Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale.

"L'auspicio e l'augurio è che si possa in termini rapidi riprendere il campionato e quindi, se dopo il 3 aprile, si può riprendere il campionato sono state fissate alcune finestre entro le quali si svolgerà il recupero di queste giornate, sempre seguendo il rispetto del valore della competizione sportiva, dell'equilibrio della competizione sportiva, facendo ricorso allo slittamento del calendario".

Abbiamo ricorso anche all'ipotesi più negativa, cioè l'interruzione: ci sono diverse ipotesi, o la non assegnazione del campionato, che sarebbe un atto di grande mortificazione per il valore della competizione, l'assegnazione tenendo conto delle posizioni di questo momento, oppure una formula che mi sono permesso di lanciare, ovvero l'introduzione dei play off e dei play out, per le prime quattro e le ultime quattro classificate".