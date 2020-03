"Quando crollerà il governo", il nuovo videoclip de La Municipàl

Roma, 2 mar. (askanews) - È uscito il videoclip di "Quando crollerà il governo", primo singolo del progetto "Per resistere alle mode", il nuovo viaggio artistico de La Municipàl, coprodotto da luovo e Artist First.

Il brano è il lato A del doppio singolo "Quando crollerà il governo/Fuoriposto" rilasciato esclusivamente sulle piattaforme digitali e in formato vinile 45 giri: primo passo di un percorso, quello di "Per resistere alle mode", che amplia il concetto di album e diventa viaggio interiore attraverso canzoni che mettono a nudo le tante anime, spesso contrastanti, della band dei fratelli Carmine ed Isabella Tundo.

Ad accompagnare il nuovo percorso artistico della band, ci sarà anche una lunga serie di concerti, il "Fuorimoda Tour", che partirà il prossimo 6 marzo da Santa Maria a Vico (Caserta), per toccare poi i principali club italiani: 7 marzo Viper di Firenze, 14 marzo Officine Cantelmo di Lecce, 27 marzo Cap 10100 Torino, 28 marzo Largo Venue a Roma, 1 aprile Magnolia a Milano, 2 aprile Parigi - per Arezzo Wave in Paris - e 17 aprile a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, al Dejavu.